Airbus, Çin-Fransa ilişkilerinin ön saflarında yer alıyor - Son Dakika
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Airbus, Çin-Fransa ilişkilerinin ön saflarında yer alıyor

Airbus, Çin-Fransa ilişkilerinin ön saflarında yer alıyor

Airbus Çin Mali İşler Müdürü Olivier Malet, Çin ile Airbus arasındaki işbirliğinin Çin-Fransa ilişkilerinin en ön saflarında olduğunu belirtti. Malet, Çin pazarının büyümeye devam etmesini beklediklerini ve Çin'deki potansiyeli gördüklerini söyledi. Airbus, Çin'de faaliyet göstermeye başladığından beri büyüme ve dönüşüm kavramlarıyla tanımlanıyor. Şirket, Çin'in Tianjin kentindeki montaj hattını açarak Avrupa dışındaki ilk montaj hattını kurdu. Airbus şu anda A320 serisi uçağın ikinci montaj hattı projesini tanıtıyor ve bu uçakların Çin pazarı için uygun olduğuna inanıyor. Airbus, sürdürülebilir havacılığa öncülük etmeyi hedefliyor ve Çin ile daha yeşil uçuşlar için çalışmak istiyor. Airbus Çin'in en büyük tek pazarı olduğunu vurgulayan Malet, Çin'in dışa açılımının ve iş ortamının iyileşmesinin küresel işletmelere güven ve fırsat getireceğine inandığını söyledi.

02.05.2024 14:45
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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Airbus Çin Mali İşler Müdürü (CFO) Olivier Malet, Çin ile Airbus arasındaki işbirliğinin Çin- Fransa ilişkilerinin en ön saflarında yeraldığını belirtti.

Malet, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin ve Airbus, ortak bir zeminde buluşmayı başardı. Bu işbirliği gerçekten de Çin-Fransız ilişkilerinde başı çekiyor. Çin pazarının büyümeye devam etmesini bekliyor ve Çin'deki devasa potansiyele inanıyoruz" dedi.

CFO, "Yaklaşık 40 yıldır Çin'in ortağı olan Airbus, Çin'de kalmak ve havacılık alanındaki bu büyümenin parçası olmak istiyor" diye konuştu.

Şirketin ülkede ilk kez resmi olarak varlık gösterdiği 1994 yılından bu yana, büyüme ve dönüşüm kavramları Airbus'ın Çin'deki tarihini tanımlıyor. Airbus, Çin'de faaliyet göstermeye başlamasından 14 yıl sonra 2008 yılında Avrupa dışındaki ilk montaj hattını Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde açtı.

Airbus şu anda A320 serisi uçağın ikinci nihai montaj hattı projesini tanıtıyor. Malet, "Kısa süre önce Tianjin'de ikinci montaj hattını faaliyete geçirdik" dedi.

CFO, "İkinci montaj hattı, Fransa ile Çin arasındaki güçlü ilişkinin bir göstergesi olmanın yanı sıra burada kurduğumuz ekosistem ve düzenden oldukça memnun olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Malet, "Bu uçakların Çin pazarı için çok uygun olacağına inanıyoruz" dedi.

İklim değişikliği sorununu çözmenin ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın müşterek küresel zorluklar ve Çin ile Fransa için ortak hedefler olduğunu söyleyen Malet, Airbus'ın sürdürülebilir havacılığa öncülük etmeyi amaçladığını ifade etti.

Malet, "Daha yeşil uçuşlar için Çin ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Çin'in Airbus'ın "en büyük tek pazarı" olduğunu vurgulayan Malet, Çin'in üst düzey dışa açılımının sürekli ilerlemesi ve iş ortamındaki süregelen iyileşmenin, Airbus Çin de dahil olmak üzere küresel işletmelere güven ve fırsat getireceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Fransa, Havacılık, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airbus, Çin-Fransa ilişkilerinin ön saflarında yer alıyor - Son Dakika

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