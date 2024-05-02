Airbus, Çin-Fransa ilişkilerinin ön saflarında yer alıyor

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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Airbus Çin Mali İşler Müdürü (CFO) Olivier Malet, Çin ile Airbus arasındaki işbirliğinin Çin- Fransa ilişkilerinin en ön saflarında yeraldığını belirtti.

Malet, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin ve Airbus, ortak bir zeminde buluşmayı başardı. Bu işbirliği gerçekten de Çin-Fransız ilişkilerinde başı çekiyor. Çin pazarının büyümeye devam etmesini bekliyor ve Çin'deki devasa potansiyele inanıyoruz" dedi.

CFO, "Yaklaşık 40 yıldır Çin'in ortağı olan Airbus, Çin'de kalmak ve havacılık alanındaki bu büyümenin parçası olmak istiyor" diye konuştu.

Şirketin ülkede ilk kez resmi olarak varlık gösterdiği 1994 yılından bu yana, büyüme ve dönüşüm kavramları Airbus'ın Çin'deki tarihini tanımlıyor. Airbus, Çin'de faaliyet göstermeye başlamasından 14 yıl sonra 2008 yılında Avrupa dışındaki ilk montaj hattını Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde açtı.

Airbus şu anda A320 serisi uçağın ikinci nihai montaj hattı projesini tanıtıyor. Malet, "Kısa süre önce Tianjin'de ikinci montaj hattını faaliyete geçirdik" dedi.

CFO, "İkinci montaj hattı, Fransa ile Çin arasındaki güçlü ilişkinin bir göstergesi olmanın yanı sıra burada kurduğumuz ekosistem ve düzenden oldukça memnun olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Malet, "Bu uçakların Çin pazarı için çok uygun olacağına inanıyoruz" dedi.

İklim değişikliği sorununu çözmenin ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın müşterek küresel zorluklar ve Çin ile Fransa için ortak hedefler olduğunu söyleyen Malet, Airbus'ın sürdürülebilir havacılığa öncülük etmeyi amaçladığını ifade etti.

Malet, "Daha yeşil uçuşlar için Çin ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Çin'in Airbus'ın "en büyük tek pazarı" olduğunu vurgulayan Malet, Çin'in üst düzey dışa açılımının sürekli ilerlemesi ve iş ortamındaki süregelen iyileşmenin, Airbus Çin de dahil olmak üzere küresel işletmelere güven ve fırsat getireceğine inandığını kaydetti.