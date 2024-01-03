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Airbus, Japonya'daki Uçak Kazasında Yardımcı Olmak İçin Uzman Ekip Gönderdi - Son Dakika
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Airbus, Japonya'daki Uçak Kazasında Yardımcı Olmak İçin Uzman Ekip Gönderdi

Airbus, Japonya Havayolları'na teslim ettiği A-350 uçaklarından birinin karıştığı uçak kazasını araştırmak için ilgili makamlara yardımcı olmak üzere Japonya'ya uzman bir ekip gönderdi. Kazada 5 mürettebat hayatını kaybederken, pilot ağır yaralandı. Japonya Havayolları uçağındaki yolcular ve diğer mürettebat ise hafif yaralarla kurtuldu.

Airbus, Japonya\'daki Uçak Kazasında Yardımcı Olmak İçin Uzman Ekip Gönderdi
03.01.2024 - 10:46,
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PARİS, 3 Ocak (Xinhua) -- Airbus, Japonya Havayolları'na teslim ettiği A-350 uçaklarından birinin karıştığı uçak kazasını araştırmak için ilgili makamlara yardımcı olmak üzere Japonya'ya uzman bir ekip gönderdi.

Airbus, Salı günü yaptığı basın açıklamasında ekibin, soruşturmadan sorumlu Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu ile Japonya Ulaştırma Güvenliği Kurulu'na teknik destek sağlayacağını belirtti.

Japonya'nın devlete ait yayın kuruluşu NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Salı günü bir yolcu uçağıyla çarpışan Japonya sahil güvenlik uçağında bulunan 6 mürettebattan 5'inin öldüğünü teyit ederken, kazadan sağ kurtulan pilotun ise ağır yaralandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Yoshinori Yanagishima, Japonya Havayolları uçağı ile MA-722 sefer sayılı Bombardier Dash-8 uçağının çarpıştığını ve her iki uçağın da alev aldığını doğrulamıştı.

Sözcü, sahil güvenlik uçağının kaza sırasında, Pazartesi günü öğleden sonra Japonya'nın merkezini vuran ve 7.6 büyüklüğüne ulaşan bir dizi depremin ardından Niigata eyaletinde depremden etkilenen bölgelere yardım malzemeleri götürmek üzere pistte bulunduğunu açıklamıştı.

NHK'ya göre, Japonya Havayolları uçağında bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tamamı, sahil güvenlik uçağıyla çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan uçaktan hafif yaralarla kurtulmayı başardı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Airbus, Japonya'daki Uçak Kazasında Yardımcı Olmak İçin Uzman Ekip Gönderdi - Son Dakika
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