Aizanoi Kısa Film Festivali'nde Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Kütahya Konuşuldu - Son Dakika
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Aizanoi Kısa Film Festivali'nde Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Kütahya Konuşuldu

Aizanoi Kısa Film Festivali\'nde Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Kütahya Konuşuldu

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nde, jüri üyelerinden Selim Erdoğan, Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Kütahya üzerine konuştu. Erdoğan, Çavdarhisar'da yaşananları anlatırken, tarihin sadece zaferlerle değil, yenilgilerle de anlatılması gerektiğini vurguladı. Kütahya'nın İstiklal Savaşı'na ve Milli Mücadele'ye olan katkılarına da değinen Erdoğan, program sonunda belge takdim edildi.

24.08.2024 00:16
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Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl 4.'sü düzenlenen "Aizanoi Kısa Film Festivali", Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde devam ediyor.

Festivalin 2. gününde jüri üyelerinden harp coğrafyası uzmanı ve sosyal çevre bilimci Selim Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Kütahya" üzerine konuştu.

" Sakarya: Türk Bitti Demeden Bitmez", "Büyük Taarruz: Dağlarda Tek Tek Ateşler Yanıyordu","İstiklal: Vatanımda Bir Tek Düşman Kalmasın" ve "Dakikalar İçinde Milli Mücadele" kitaplarının yazarı Erdoğan, okurlarının sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.

Erdoğan, Kurtuluş Savaşı sırasında Çavdarhisar'da yaşananlara değinerek, "Çavdarhisar'ın daha farklı bir konumu var. Çünkü genellikle harbi en çok hissedenler cephe hattına yakın olan yerleşimlerdir. Kütahya dediğiniz zaman İstiklal Savaşı'nda aklımıza hep Kütahya- Eskişehir Muharebeleri gelir. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri aslında hemen iki gün sonra kutlayacağımız büyük zaferin ve sonrasındaki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, 30 Ağustos'un ulaştığı yolun başlarında çok sıkıntılı bir süreç." ifadelerini kullandı.

Genellikle tarihin hep zaferler üzerinden anlatıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklal Savaşı dediğimiz zaman Sakarya Zaferi'nden 30 Ağustos'tan Başkomutan Meydan Muharebesi'nden konuşmayı severiz de yenilgiler maalesef yetimdir. Onlara kimse sahip çıkmaz. Mesela Milli Park ilan edilecekse genelde zafer kazandığımız yerler ilan edilir. Halbuki aslında tam tersi. Çünkü tarih, kendisinden ders almayanlar için tekerrür eder ve asıl anlatılması gereken yenilgilerdir. Bu yenilgileri bilelim. Bir daha böyle bir durum hasıl olmasın elbette."

Kütahya'nın İstiklal Savaşını da Milli Mücadele'yi de sonuna kadar sahiplendiğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini, şöyle tamamladı:

"O muharebenin ortasında, can pazarı sırasında bile şehit olan bir miralay, çok büyük bir kalabalık, çok görkemli bir merasimle Kütahya'dan uğurlanıyor. Kütahya milli mücadeleye en başından beri iştirak eden en içten destekleyen yerleşimlerden biri. Kütahya sadece Kütahya-Eskişehir Muharebesinden ibaret değil. Kütahya Muharebesinde depolardan alınan silahlar Milli Mücadelede kullanıldı. Özellikle Sakarya Meydan muharebesinde can suyu olacak silahlar arasındadır."

Erdoğan'a belge takdim edilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Selim Erdoğan, Çavdarhisar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aizanoi Kısa Film Festivali'nde Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Kütahya Konuşuldu - Son Dakika

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