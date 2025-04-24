AJet'ten Tavan Fiyat Açıklaması - Son Dakika
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AJet'ten Tavan Fiyat Açıklaması

AJet, 26-29 Nisan'da Sabiha Gökçen çıkışlı iç hat uçuşları için tavan fiyatı 2,850 lira belirledi.

24.04.2025 19:54
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AJet, 26 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AJet olarak, 26 Nisan'dan 29 Nisan gün sonuna kadar geçerli olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı tek yön ve aktarmasız yurt içi uçuşlarımızın tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirleme kararı aldık." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AJet'ten Tavan Fiyat Açıklaması - Son Dakika

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