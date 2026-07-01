AK Gençlik Türkiye Yüzyılı'nın Mimarı

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Gençlik'in inancın, vefanın ve Türkiye Yüzyılı'nın gücü olduğunu belirtti.

Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Gençlik'in sadece gençlik teşkilatı değil, milletine hizmet etmeyi şeref bilen, sorumluluk alan, üreten ve yetişen bir mektebi olduğunu vurguladı.

Genç üyelerinin büyük özveri, samimiyet ve adanmışlık ruhuyla çalıştığına dikkati çeken Çağlayan, şunları kaydetti:

"Onlar yalnızca bugünün değil, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarının da mimarlarıdır. AK Gençlik kavga değil, eser üretir. Ayrıştırmaz, kucaklaştırır. Laf değil, hizmet üretir. Enerjisiyle, fikirleriyle, sosyal sorumluluk projeleriyle ve millet sevdasıyla Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayan güçlü gençlik hareketidir. Ne yazık ki Sayın Özgür Özel, her fırsatta AK Gençliği hedef almayı tercih etmektedir. Bunun sebebi açıktır. Gençliği ideolojik çatışmaların unsuru olarak gören anlayış, milletin gönlünde karşılık bulan, eser ve hizmet odaklı gençlik hareketini anlamakta zorlanmaktadır."

Kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Gazipaşa Caddesi'nde kurulan kan bağış aracında Türk Kızılay ekipleri kanın önemine dikkat çekerek, bağışçılara süreç hakkında bilgi verdi.

Kampanyanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.