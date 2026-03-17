AK Parti Adana\'da İftar Programı Düzenlendi
17.03.2026 20:25
AK Parti Adana İl Başkanlığı, Taş Köprü'de iftar düzenledi. Semazenler gösteri yaptı, dualar okundu.

AK Parti Adana İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Tarihi Taş Köprü üzerindeki programda semazenler sema gösterisi sundu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereketinin tüm insanlara yansıması dileğinde bulundu.

AK Parti'de kimin hangi görevde olduğunun önemli olmadığını ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:

"Onun için kırgınlık yok. Dargınlık yok. Fesatçılık yok. Fitnelik yok. Tek bir gayemiz var, Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak. Bizim tek bir liderimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımız. Talimatı ondan alırız. Sadece onun yolunda yürürüz. Onun dışında hiç kimsenin ne buyruğu altında oluruz ne de talimat alırız. Cumhurbaşkanımız ne derse biz oradayız. Önemli olan tek şey, AK Partili olmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak. Teşkilatlarda görev verilmeyip de oy vererek AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum."

Programa, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

