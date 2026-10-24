AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan'da esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika
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AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan'da esnafın taleplerini dinledi

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AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan'da ilçe başkanlığını ziyaret edip danışma meclisi toplantısına katıldı ve esnafla buluştu. Özkan, esnafın taleplerini dinledi ve ormancılık projesi etkinliğinde bölgenin gelişimine katkı sunan çalışmaları destekleyeceğini söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan ilçesinde teşkilat üyeleri ve esnafla bir araya geldi.

Özkan, temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Kozan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Danışma Meclisi toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Özkan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Özkan, sohbet ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nde "Türkiye İklime Dirençli Ormancılık Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Özkan, bölgenin gelişimine katkı sunan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Mustafa ÖzkanAK PartiPolitikaGüncelKozanAdanaSon Dakika

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