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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dün yapılması planlanan toplantı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.

AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısı 18 Ocak\'ta yapılacak
15.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:31
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA

AK Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
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