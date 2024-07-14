AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Trump'a yapılan suikast girişimini kınadı - Son Dakika
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Trump'a yapılan suikast girişimini kınadı

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Trump\'a yapılan suikast girişimini kınadı

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini kınadı. Çelik, Türkiye'nin Şanghay toplantılarına gözlemci olarak katılmasının önemine vurgu yaparak, ülkenin denge unsuru olarak önemli görevler üstlendiğini belirtti. Ayrıca, ekonomide pozitif bir seyir başladığını ve Artvin'in çöp sorununu çözeceklerini ifade etti.

14.07.2024 16:39
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında yapılan suikast girişimini kınadı.

Valiliğinin Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, ülke ve Artvin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Dünyanın, Trump'a yapılan saldırıyla güne uyandığını belirten Çelik, bu ve benzeri girişimleri telin ettiğini söyledi.

Çelik, tek kutuplu dünya düzenine tabi olmayan Türkiye'nin Şanghay toplantılarına gözlemci olarak katılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu toplantılarına Türkiye'nin gözlemci değil de üye olması noktasında girişimlerin olduğunu aktardı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Şanghay dediğin zaman Çin var, Rusya var, Türk Cumhuriyetleri var. Çok önemli bir dünya nüfusunu barındıran bir birlikten bahsediyoruz. Bölgede yaşanan sorunlara baktığımızda da bu birliğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Eğer Ukrayna sorunu çözülecekse, Suriye sorunu çözülecekse Şanghay'ın önemli bir etkisi olacaktır. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'mızın bu dengeli politikaları Türkiye ve dünya insanlığı lehine önemli sonuçlar doğuracaktır."

NATO içinde en büyük 2. orduya sahip olan Türkiye'nin geçmişten bugüne denge unsuru olarak önemli görevler üstlendiğine işaret eden Çelik, "Bir tarafta NATO, bir tarafta Şanghay. Bir tarafta da sorunlar yumağı. Bu sorunların çözümü Türkiye'nin izlediği sağlıklı politika ile mümkündür. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanı'mızın tecrübelerinin ülkenin geleceğine katkı sağladığını ifade etmek isterim." dedi.

Çelik, ekonomide pozitif bir seyir başladığını, planlı, programlı bir sürece girildiğini kaydederek, "Bizim 1-2 yıl bu büyük felaketler ve sıkıntılar karşısında tahammül gösterip ekonomimizi rayına koyma zorunluluğumuz var. Bunun için herkes fedakarlık yapmalı. Milletvekillerinden başlayacaksak milletvekillerinden. Tepeden tırnağa 1-2 yıllık fedakarlığa ihtiyaç var." diye konuştu.

Artvin'i çöpten arındıracaklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

" Arhavi, Şavşat ve Ardanuç belediyesiyle ilgi çöp sorunlarını çözmek için girişimlerimiz devam ediyor. En kısa sürede neticelendireceğiz. Arhavi'nin içme suyu maalesef çamur akıyor. Arhavi'nin suyu inşallah bu yıl içinde tertemiz olacak. Arhavi'de doğal gaz çalışmalarımız da hızla sürüyor. Daha da hızlandırıp bu kışa Arhavi'ye doğal gazı vermenin gayreti içinde olacağız. Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Kısa süre içinde Cumhurbaşkanı'mıza sunulacak. Acele kamulaştırma yayınlanınca organize sanayi bölgemizin de inşası konusundaki engeller tümden kalkmış olacak."

Milletvekeli Çelik, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Trump'a yapılan suikast girişimini kınadı - Son Dakika

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