AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir\'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Aydemir, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım atacaklarını, hafta boyu Türk bayraklarıyla ev ev gezerek süreci topluma anlatacaklarını söyledi.

Şehit yakınlarına ve gazilere seslenen Aydemir, "Ellerinizden öpüyorum. Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen noktayla şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim, müsterih olun gelinen noktayla fedakarlığınız taçlanacak. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Aydemir, annelerin gözyaşlarının dineceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

Basın açıklamasında AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve Altıeylül İlçe Başkanı Erdinç Alcan da yer aldı.