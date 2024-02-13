AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlıyor

AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlıyor

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında belediye başkan adaylarını açıkladıktan sonra, şimdi de meclis üyelikleri için aday belirleme sürecine başlıyor. Genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları, illere giderek teşkilatlar tarafından belirlenen aday listelerini değerlendirecek. Komisyonlar çalışmalarını 17 Şubat'ta tamamlayacak ve adaylar arasında çeşitli meslek gruplarından ve demografik yapıdan kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

13.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, yarın belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlayacak.

Alınan bilgiye göre, AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında büyükşehir ve büyükşehir statüsünde olmayan il belediye başkan adayları ile birçok ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Parti, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin takvimini dikkate alarak meclis üyelikleri için adayların belirlenmesi sürecine yoğunlaştı.

Bu kapsamda genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları, yarından itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek.

Komisyonlar çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacak.

Kriterler çerçevesinde incelendi

AK Parti, meclis üyeliği için 31 Ocak'ta sona eren başvuru süresinin ardından 5 Şubat'ta il ve ilçe teşkilatlarını, adaylara ilişkin ilk değerlendirmeyi yapmaları konusunda talimatlandırdı.

Bu kapsamda öncelikle ilçe ve il başkanları başkanlığında oluşturulan aralarında il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile belediye başkan adaylarının da yer aldığı komisyonlar, partinin kriterleri çerçevesinde aday başvurularını inceledi.

Kriterlere göre, adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunduracak AK Parti'de üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına da özen gösterilecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement