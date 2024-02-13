AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlıyor

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AK Parti, yarın belediye ve il genel meclis üyeliği için aday belirleme çalışmasına başlayacak.

Alınan bilgiye göre, AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında büyükşehir ve büyükşehir statüsünde olmayan il belediye başkan adayları ile birçok ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Parti, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin takvimini dikkate alarak meclis üyelikleri için adayların belirlenmesi sürecine yoğunlaştı.

Bu kapsamda genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları, yarından itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek.

Komisyonlar çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacak.

Kriterler çerçevesinde incelendi

AK Parti, meclis üyeliği için 31 Ocak'ta sona eren başvuru süresinin ardından 5 Şubat'ta il ve ilçe teşkilatlarını, adaylara ilişkin ilk değerlendirmeyi yapmaları konusunda talimatlandırdı.

Bu kapsamda öncelikle ilçe ve il başkanları başkanlığında oluşturulan aralarında il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile belediye başkan adaylarının da yer aldığı komisyonlar, partinin kriterleri çerçevesinde aday başvurularını inceledi.

Kriterlere göre, adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunduracak AK Parti'de üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına da özen gösterilecek.