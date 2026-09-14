AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili, Kırbaşı yolunu inceledi - Son Dakika
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili, Kırbaşı yolunu inceledi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili, Kırbaşı yolunu inceledi
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Beypazarı-Kırbaşı kara yolunda başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Karayolları 43. Şube Şefi Tarık Mirzaoğlu'nun eşlik ettiği Etili, 1 milyar 135 milyon liraya ihale edilen projeden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Beypazarı-Kırbaşı kara yolunda başlayan çalışmaları inceledi.

Karayolları 43. Şube Şefi Tarık Mirzaoğlu'nun eşlik ettiği Etili, yol yapım çalışmasının başladığı bölgeyi ziyaret etti.

Çalışmaları inceleyen Etili, yüklenici firmadan bilgi aldı.

Etili, yolun 1 milyar 135 milyon liraya ihale edildiğini belirterek, projeden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili, Kırbaşı yolunu inceledi - Son Dakika

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