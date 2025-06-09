AK Parti Beypazarı\'ndan Bayram Ziyaretleri

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumlara ziyarette bulunuyor.

İlçe Başkanı Halil Etili başkanlığındaki partililer, görevi başındaki personeli ziyaret ederek bayramlarını kutluyor.

Etili, bayramın dördüncü gününde de beraberindeki partililerle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

Ziyaretlerde personelin bayramını kutlayan Etili, çalışmalarında başarı diledi.

İlçe Başkanı Etili, bayram süresince birçok kurum ve mahalleye ziyaretlerde bulunduklarını kaydetti.