AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette esnaf ve vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.
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