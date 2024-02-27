AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, İstanbul\'da Lojistik Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, İstanbul'da yaşayan Bolulu uluslararası lojistik sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.
İstanbul'da uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmet üretimi alanlarında faaliyet gösteren Bolulu firmaları termal otelde ağırlayan Demirkol'a, parti gönüllüleri, belediye ve il genel meclisi adayları eşlik etti.
Seçilmesi halinde kentte hayata geçireceği lojistik merkezi ve tır parkı projesinden bahseden Demirkol, yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin çalışmalarda sona geldiğini bildirdi.
Kentin önemli ihtiyaçlarından biri olan tır parkı sorununu kurulacak lojistik merkeziyle kısa sürede bitireceklerini vurgulayan Demirkol, şu bilgileri paylaştı:
"Lojistik merkezi bünyesinde soğuk hava deposu, Güneş Enerji Santrali Projesi (GES), konteyner alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma alanları, tır ve kamyon park alanları planlandı. Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak projeyle aynı zamanda bölge insanı için de ayrı istihdam alanı olacak."
Demirkol, lojistik merkezi çatısına kurulacak GES santraliyle yıllık 15-20 milyon civarında enerji tasarrufu sağlanacağının altını çizerek, proje için sektör temsilcilerinden destek istedi.
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