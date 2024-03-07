AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Demirkol, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Demirkol, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Bolu için hazırlanan projelerin sağlıklı şekilde hayata geçebilmesi için her kurumun desteğinin önemine değinen Demirkol, "Projelerin gerçekleşmesi için kurumların işbirliği çok önemli. Sağlık İl Müdürlüğü görevimde de bunu gördük. Belediye ve tüm kurumların gerektiğinde aynı masa etrafında durabilmesi önemli. Üst kademesinden alt kademesine herkes birbirine rahatça gidip gelebilmeli. Herkes verici olmalı. Diğer türlü şehir maalesef her geçen gün ivme kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Demirkol, şehre değer katacak projelerle Türkiye Yüzyılına hazır olduklarını kaydetti.

Daha sonra daha sonra Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret eden Demirkol, işverenler ve çalışanlarla bir araya geldi.

Demirkol, üretim ve ihracata katkı sağlayan firmaları ziyaret ederek emekçilerle buluşmak istediklerini belirterek, büyümeyi ve güçlenmeyi birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Demirkol, projelerini anlattı.