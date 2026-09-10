AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten Tekke Barajı açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten Tekke Barajı açıklaması

AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek\'ten Tekke Barajı açıklaması
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AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, yaklaşık 15 milyar liralık yatırım bedeline sahip Tekke Barajı projesinin tamamlandığında 148 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlamanın yanında yıllık 9,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyuyla bölgeye hizmet vereceğini bildirdi.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, yaklaşık 15 milyar liralık yatırım bedeline sahip Tekke Barajı projesinin tamamlandığında 148 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlamanın yanında yıllık 9,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyuyla bölgeye hizmet vereceğini bildirdi.

Coşkunyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Tekke Barajı'nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bolu'nun geleceği açısından büyük önem taşıyan Tekke Barajı Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Coşkunyürek, projenin tarımsal üretim gücünü artıracak önemli yatırımlardan biri olduğunu anlattı.

Tekke Barajı'nın Bolu'nun geleceğine yapılan en önemli stratejik yatırımlardan biri olduğunu aktaran Coşkunyürek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 15 milyar liralık yatırım bedeline sahip bu büyük proje tamamlandığında 148 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlamanın yanında yıllık 9,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyunu bölgemizin hizmetine sunacağız. Bu yatırım, tarımsal üretimimizin güçlenmesi, çiftçimizin daha verimli üretim yapması ve su kaynaklarımızın güvence altına alınması açısından son derece kıymetlidir."

Coşkunyürek, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının gelecek dönemin en önemli başlıklarından olduğuna dikkati çekerek, Tekke Barajı'nın yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin ihtiyaçları da gözetilerek hayata geçirildiğini ifade etti.

Tekke Barajı'nın Bolu'ya kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve desteğinin büyük önem taşıdığını belirten Coşkunyürek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Coşkunyürek, Tekke Barajı başta olmak üzere Bolu'nun ihtiyaç duyduğu yatırımların takipçisi olmaya, kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya ve şehrin geleceğine değer katacak eserlerin kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Coşkunyürek, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile DSİ yetkilileri baraj inşaat sahasında incelemede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten Tekke Barajı açıklaması - Son Dakika

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