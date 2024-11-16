AK Parti Bozkurt Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Bozkurt 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Bozkurt Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını il koordinatörü İsmail Altınöz yaptı.
Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Utku Eren, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Yönetim kurulu ise Ramazan Tecen, Gizem Can Debreli, Mehmet Oğuz Kağan Kasap, Burhanettin Bıyıklıoğlu, Mehmet Çevirgen, Ahmet Özkan, Mehmet Akif Teker, İsa Gür, Ahmet Kalafat ve Aygün Tuncel'den oluştu.
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