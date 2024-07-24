AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Basın Bayramı Mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gürkan, mesajında özgür ve tarafsız basının demokrasinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, basının doğru bilgilendirme görevini yerine getirerek demokrasiye katkıda bulunacağına inancını dile getirdi. Ayrıca, tüm gazetecilerin Basın Bayramı'nı kutlayarak, görevi başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve objektif habercilik yapan basın mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

24.07.2024 12:11
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, özgür ve tarafsız basının, güçlü bir demokrasinin göstergesi, demokratik hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Erkler ayrımında yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak sayılan basının, halkın haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi, demokratik toplumların inşası ve gelişmesinde çok önemli görev ve sorumluğa sahip olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecraların, gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması büyük bir önem arz etmektedir. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi adına milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Bu vesileyle, halkın doğru bilgilendirilmesi adına gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan tüm gazetecilerin Basın Bayramı'nı kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Objektif habercilik adına doğru bilginin peşinde koşan tüm basın mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

AK Parti, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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