AK Parti: CHP'nin Kurultayı İptal Kararı Yargı Kararıdır

(TBMM) -Haber: Emine DALFİDAN

AK Partili yetkililer, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptaline ilişkin, "Kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama itiraz yolları açık. Nihayetinde bu karar yargı kararı. Bunun somutluğunun denetimi açısından itiraz edeceğiniz yerler var, Yargıtay'a gidersiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin AK Partili kurmaylardan yapılan değerlendirmede, temyiz yolunun açık olduğu vurgulandı. AK Partililer, "Kararı beğenmeyebilirsiniz ama nihayetinde bu karar yargı kararı. Bunun somutluğunun denetimi açısından itiraz edeceğiniz yerler var çünkü istinaf kararı, kesinleşmiş değil. Bir üst merci olarak Yargıtay yolu açık, orada hakkınızı aramaya devam edebilirsiniz. Nasıl ilk derecede reddedildiyse ve diğer taraflar haklarını istinafta aradıysa şimdi de istinafta olanlar Yargıtay'da haklarını arayabilirler. Türkiye bir hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

"İLK REDDEDİLDİKTEN SONRA BİR ŞEY YAPMADILAR"

Kararda detaylara girildiğine işaret eden AK Partili yetkililer, "CHP'liler kararı iyi okusun, karar çok önemli. Diğerini de iyi okumadılar. Diğeri reddedilirken bile 'bunlar var ama yeterli değil' dendi. İşte o var denilenlerin üzerine gidip, bunları yapanlar hakkında hızlı hareket edilip, disiplin işlemiyle partiyle ilişkileri kesilmeliydi. O zaman reddedilince CHP buna bir şey yapmadı. Sonra devamında Uşak'tan, Antalya'dan, İzmir'den birçok şey geldi… Yönetim, bunlara yönelik tedbirler geliştirse, disiplin hukukunu işletseydi ama bunlara karşı bir şey yapmadılar" şeklinde konuştu.

"YSK İLE ALAKALI DEĞİL"

AK Partili yetkililer, CHP'nin YSK'ya başvurusuna ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"YSK'nın görev alanında değil ki YSK bakamaz. Kongre on başlıktan oluşuyor. Bunun sadece iki başlığı seçimler. Kongre divanı oluşumu, faaliyet raporu sunumu, müzakeresi, oylanması borçlanma vs. hepsi oylamaya tabi. Bunların hepsine yönelik usulsüzlükten dolayı dava açılabilir. Çünkü nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin Siyasi Partiler Kanunu gereğince kendilerine verilen Hazine yardımlarının harcama kalemlerini Sayıştay vasıtasıyla denetim yetkisi var."

YSK'nın görevi orada delege olmayanlara usulsüz şekilde oy kullandıramaması veya sahte oy pusulası olmaması gibi konularda, kongrenin bütününden sorumlu değil ki. YSK ne bilsin Hazine yardımının, paraların, borçlanma limitlerinin dışında harcandığını. Orada usulsüzlük oldu diyelim ki ibralaşma yapılamadı, kongre içinde. Buna YSK bakamaz ki buna genel mahkemeler bakar. Genel yargı kongrenin tümüne bakar; açılışından sonuna kadar tüm maddelerine. YSK sadece seçimler başlığına, o da Divan'ın kendilerine bildirdiği adaylar üzerinden bakar. YSK'ya gittiler ama YSK ile alakalı bir şey değil."