AK Parti'den yeni anayasa için politika belgesi

(TBMM) - AK Parti'de, "yeni anayasa" hedefiyle oluşturulan komisyon tarafından yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiği ve bu konuda partinin bakış açısını yansıtacak bir "politika belgesi" hazırlanacağı öğrenildi.

AK Parti tarafından yaklaşık bir yıl önce yeni bir anayasa hedefiyle oluşturulan komisyon, Kurban Bayramı'ndan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıda, son başlıkları ele aldı. Çalışmalarında sona yaklaşan komisyonun, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi ve yeni anayasada hedeflerin ne olacağı konusunda ana çerçevenin çizilmesi ve AK Parti'nin bakış açısını ortaya koyan bir "politika belgesi" hazırlaması planlanıyor.

Yetkililer, hazırlanacak metinde maddeler yerine temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme, yargı gibi bellli başlı ana konularda oluşturulan başlıklarla ilgili önerilerin yer alacağını ifade etti.

Üzerinde çalışılan taslağın bir "anayasa metni" olmadığını belirten yetkililer, çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ve daha sonra kamuoyuyla paylaşılarak, diğer partilerle müzakere edilmeye başlanacağını aktardı.

Yeni anayasa ile ilgili komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer alıyor.

Komisyon geçen yıl oluşturulmuş ve ilk toplantısını haziran ayında yapmıştı.