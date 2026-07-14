AK Parti'den 15 Temmuz'un 10. Yılına Anlamlı Paylaşım - Son Dakika
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AK Parti'den 15 Temmuz'un 10. Yılına Anlamlı Paylaşım

14.07.2026 23:23
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AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde 'Zafer Bizim' etiketiyle video paylaştı. Paylaşımda, milletin demokrasi mücadelesi anılırken, şehit ve gazilere minnet ifade edildi.

AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Partinin NSosyal hesabından "Zafer Bizim" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"'Bu vatan, tepeden tırnağa tek vücut olup sokağa, caddeye, meydana dolup bayrağı uğruna gül gibi solup asım şuuruna erenlerindir'. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz."

Paylaşımdaki videoda, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu Vatan Kimin?" şiirini seslendirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den 15 Temmuz'un 10. Yılına Anlamlı Paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den 15 Temmuz'un 10. Yılına Anlamlı Paylaşım - Son Dakika
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