AK Parti\'den 28 Şubat Açıklaması

AK Parti Batman teşkilatı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Rıfat Mahmut Ekmen, 28 Şubat sürecinin millet iradesine karşı gerçekleştirilen bir müdahale olduğunu belirtti.

28 Şubat sürecinde başörtülü kadınlar başta olmak üzere birçok kesimin mağdur edildiğini ifade eden Ekmen, bu sürecin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

28 Şubat benzeri girişimlere karşı milli iradenin yanında olduklarını dile getiren Ekmen, darbe ve vesayet girişimlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.