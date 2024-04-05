AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, mazbatasını aldı.
AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililerle Adalet Sarayı'na giden Tanğlay'a, İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.
Adliye önünde partililerle fotoğraf çekilen Tanğlay, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi gibi kutlu bir günde mazbatayı almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Kadir Gecesi'nin bereketinin Bitlis'e hizmet olarak yansıyacağını ifade eden Tanğlay, "Seçim gecesi birleştirilmiş tutanaklar bize teslim edildi. Akabinde malum partiler, AK Parti'nin kazanmasını hazmedemediler. Hazmedemedikleri için Bitlis'te huzursuzluk çıkarmaya çalıştılar. Hile yapmadan, bir oy devşirmeden seçimi kazandık. Bunun üzerine gölge getirilmesine müsaade etmeyiz." diye konuştu.
Bitlis'te algı oluşturup usulsüzlük varmış gibi göstermenin yanlış olduğunu belirten Tanğlay, şunları kaydetti:
"Seçmen listeleri askıya çıktığında bütün partilerin itiraz etme hakkı vardı. Bitlis'te taşıma seçmen vardıysa niye itiraz etmediler. Bugün mutlu bir gün. Kazanan Bitlis ve şehrimiz oldu. Bize oy veren vermeyen bütün hemşerilerimi kucaklıyorum. Bitlis'e 5 yıl güzel hizmetlerde bulunduk. Bu süreçte hiç kimseyi ayırmadık, ayrıştırmadık. Allah'ın izniyle 2024 seçiminden zaferle çıktık. Bundan sonra hep beraber el ele vererek şehrimize hizmet edip daha güzel yerlere taşıyacağız. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan bütün parti teşkilatı arkadaşlarıma, gönüldaşlarıma, zor süreçte görev yapan emniyet güçlerine teşekkür ediyorum."
Öte yandan AK Parti'den Yolalan Belde Belediye Başkanı seçilen Kerem Çabuk ile İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Medet İlbars da mazbatalarını aldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay mazbatasını aldı - Son Dakika
İsviçre'nin Cenevre kentinde, Gazze'de soykırımın durdurulması talebiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Filistin'e destek mesajları verildi.
Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, il Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar da görevlerine başladı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tanrısever, terör örgütlerine yönelik 14 operasyon gerçekleştirildiğini, uyuşturucu ile mücadelede okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındığını ve kaçakçılık operasyonlarında çeşitli malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, siber suçlarla ve kadına şiddetle mücadelede de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tanrısever, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, şüpheli durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını istedi. Geçen ay meydana gelen trafik kazalarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 116 kişinin yaralandığı da açıklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, kapalı pazar yerinde meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek bıçak ve kırık camların kullanıldığı bir olaya dönüştü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?