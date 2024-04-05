AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay mazbatasını aldı - Son Dakika
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AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay mazbatasını aldı

AK Parti\'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay mazbatasını aldı

AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, mazbatasını aldı. Tanğlay, Kadir Gecesi gibi kutlu bir günde mazbatayı almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Seçim sürecinde yaşanan huzursuzluklara rağmen seçimi hile yapmadan kazandıklarını vurgulayan Tanğlay, Bitlis'e hizmet etmek için el ele verileceğini ifade etti. Ayrıca Yolalan Belde Belediye Başkanı seçilen Kerem Çabuk ve İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Medet İlbars da mazbatalarını aldı.

05.04.2024 19:43  Güncelleme: 20:10
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AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, mazbatasını aldı.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililerle Adalet Sarayı'na giden Tanğlay'a, İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

Adliye önünde partililerle fotoğraf çekilen Tanğlay, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi gibi kutlu bir günde mazbatayı almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kadir Gecesi'nin bereketinin Bitlis'e hizmet olarak yansıyacağını ifade eden Tanğlay, "Seçim gecesi birleştirilmiş tutanaklar bize teslim edildi. Akabinde malum partiler, AK Parti'nin kazanmasını hazmedemediler. Hazmedemedikleri için Bitlis'te huzursuzluk çıkarmaya çalıştılar. Hile yapmadan, bir oy devşirmeden seçimi kazandık. Bunun üzerine gölge getirilmesine müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Bitlis'te algı oluşturup usulsüzlük varmış gibi göstermenin yanlış olduğunu belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"Seçmen listeleri askıya çıktığında bütün partilerin itiraz etme hakkı vardı. Bitlis'te taşıma seçmen vardıysa niye itiraz etmediler. Bugün mutlu bir gün. Kazanan Bitlis ve şehrimiz oldu. Bize oy veren vermeyen bütün hemşerilerimi kucaklıyorum. Bitlis'e 5 yıl güzel hizmetlerde bulunduk. Bu süreçte hiç kimseyi ayırmadık, ayrıştırmadık. Allah'ın izniyle 2024 seçiminden zaferle çıktık. Bundan sonra hep beraber el ele vererek şehrimize hizmet edip daha güzel yerlere taşıyacağız. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan bütün parti teşkilatı arkadaşlarıma, gönüldaşlarıma, zor süreçte görev yapan emniyet güçlerine teşekkür ediyorum."

Öte yandan AK Parti'den Yolalan Belde Belediye Başkanı seçilen Kerem Çabuk ile İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Medet İlbars da mazbatalarını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay mazbatasını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay mazbatasını aldı - Son Dakika
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