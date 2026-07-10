AK Parti'den CHP'li Başkan Vekiline 15 Temmuz Tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'den CHP'li Başkan Vekiline 15 Temmuz Tepkisi

10.07.2026 19:42
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu, CHP'li Başkan Vekili Nazife Aktaş'ı 15 Temmuz şehitlerini anmadığı ve darbe girişimini 'tiyatro' olarak nitelendirdiği gerekçesiyle istifaya davet etti.

Bahçelievler Belediye Meclisinde, AK Parti Grubu, önceki toplantıda 15 Temmuz'u anmadığı gerekçesiyle CHP'li Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ı istifaya davet etti.

Bahçelievler Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci oturumu, Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Eşref Eker başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, meclisi bugün yöneten Eşref Eker'in 15 Temmuz'u andığını, kendisini bu konuda tebrik ettiklerini söyledi.

Pazartesi günü kimsenin onaylamadığı belediyenin kimliğine yakışmayan bir olay yaşandığını belirten Özdemir, "Bugün de o yaşanan olayın yansımalarını hep birlikte yaşadık. Meclis başlamadan önce CHP'li meclis üyeleri bize tepki gösterse de aslında tepkiyi yanlış yerde gösterdiler. Tepkiyi pazartesi kürsüde konuşan Meclis Başkan Vekili Aktaş'a göstermeleri gerekiyordu." dedi.

Özdemir, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayarak, "Pazartesi günü CHP'li Meclis Başkan Vekili Meclis'i yönetirken Madımak'ı, Başbağlar'ı andı. Biz de aynı şekilde andığımızı beyan ettik. Konuşma yapan meclis üyemiz 15 Temmuz'la ilgili Aktaş'a 'anma' yönünde hatırlatmada bulundu, Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş oralı olmadı, Meclis devam etti, yine anmadı. Meclis biterken kendisine '15 Temmuz'u anın' hatırlatması yaptım. Kendisi beni hayrete düşüren cümleler kurdu, yakışmadı hiçbir şekilde." diye konuştu.

Aktaş'ın o anda CHP zihniyetini dışarıya sızdırdığını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Burada bir tane CHP'li meclis üyesi arkadaşımız çıkıp 'Başkanım 15 Temmuz'u analım' demedi. O tepkiyi bugün göstermeye çalışıyorlar. Geç kaldınız, o gün göstermeniz gerekiyordu. Göstermeye cesaret edemediler. Nazife Hanım konuşmasının devamında 15 Temmuz'u 'tiyatro' olarak nitelendirdi. O gün orada hayatını kaybedenler bir tiyatro uğruna mı hayatını kaybettiler. Dışarıda şehitlerimizin aileleri var. 10 yıl oldu, şehit annemiz onla yatıp kalkıyor. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz? Anlayabilseydiniz şehitlerimize rahmet dileyebilirdiniz, dileyemediniz. Çünkü bizimle, milletle aynı milli değerleri taşımıyorsunuz."

Özdemir, Aktaş'ın yaptığı hataya rağmen özür bile dilemediğini söyleyerek, "15 Temmuz'u anmak bir lütuf değil, zorunluluktur. O koltuklarda oturuyorsanız, gereğini yerine getirmek zorundasınız, getirmeniz gerekiyor. Nazife Hanım gelmedi, gelmek istemedi sanırım. O koltuklar milletin koltuğu, o koltukları hak etmiyorsunuz. Biz Meclis Başkan Vekili olan hanımefendiyi, Bahçelievler Belediye Meclis Başkan Vekilliğinden istifa etmeye davet ediyoruz. Belediyenin kimliğine yakışmıyor, o yüzden kendisini istifaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan ise pazartesi günü CHP grubu adına 15 Temmuz'u andıklarını belirtti.

Şehitlerin Türkiye'nin kutsal değerleri olduğunu dile getiren Özcan, "Onların ailesi de başımızın tacıdır. Onları incitecek her sözü, o darbe girişimine 'tiyatro' diyen de dahil olmak üzere herkesi kınıyorum. Yasin Özdemir'e 'Tiyatroyu sana söyledi' dedim. Yasin Bey'e yönelik söylenen sözü aldı başka yerlere çekiyor arkadaşlar şimdi." dedi.

Toplantıda yeniden söz alan Özdemir, bundan sonraki meclis toplantılarını AK Parti grubu olarak Belediye Başkanı Hakan Bahadır olmadığı zamanlarda Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Eşref Eker'in yönetmesini talep ettiklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, gündem maddelerinin görüşülmesini kapatmak isteyen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'a, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmadığını belirterek, tepki göstermişti.

Özdemir'e cevap veren Aktaş, "O benim içimden geldiği zaman söylerim zaten. Ben öyle bir şey düşünmüyorum şu anda. Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum ama 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim, bu benim fikrim. Sizin baskınızla, sizin söyleminizle bu olmaz. Ben gündemi kapatıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den CHP'li Başkan Vekiline 15 Temmuz Tepkisi - Son Dakika

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