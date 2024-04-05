AK Parti'den Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanlığını kazanan Dr. Ali Kamil Soyuak mazbatasını alarak görevine başladı.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda partilinin eşlik ettiği Soyuak, mazbatasını aldıktan sonra Kaymakamlık binası önünden yürüyerek Gelibolu Belediyesine geldi.
Belediye personeli ve vatandaşlar tarafından karşılanan Soyuak'a, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan çiçek takdim etti.
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, yaptığı konuşmada, Gelibolu halkının tercihini kendilerinden yana kullandığını söyledi.
Bu görevi layık gören ilçe halkına teşekkür eden Soyuak, "Bu bir demokrasi şölenidir. Bu bir hizmet yarışıdır. Biliyorum işimiz çok zor. Evreşe Belediye Başkanlığı dönemimde yaptığım hizmetlerin fazlasını istiyorsunuz. Buna hakkınız da var. Bunları da elbirliği ile yapacağız. Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir anlayış başlıyor. İlçemizde bu yeni dönemin hizmet dönemi olması hepimizin istediğidir. Seçim bitti biz herkesin başkanı olacağız, herkese güler yüzlü olacağız." diye konuştu.
Milletvekili Ayhan Gider de şunları kaydetti:
"Hiçbir belediye başkanımız yeni koltuk getirmedi. Burası devletin odası, devletin belediyesi, Türk milletinin makamı. Başkanımız da Türk milleti adına, Gelibolu halkı adına Gelibolu Belediyesini yönetmekle mükelleftir. Geliboluluları değil, Gelibolu Belediyesini; bu ayrıntı. Gelibolu halkına en büyük rütbeyi vermekle mükelleftir. Bunun için de sokaktaki herkese eşit şartlar altında hizmet vermektir. Çok değil, birkaç ay içinde verilecek olan hizmetler gözle görülür hale gelecektir."
Daha sonra makamına geçen Soyuak ile meclis üyeleri tebrikleri kabul etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'den Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanlığına Dr. Ali Kamil Soyuak seçildi - Son Dakika
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