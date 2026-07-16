AK Parti Kadın Kolları\'ndan barış iklimi vurgusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sakın hazır barış iklimini yakalamışken halkımızı başkalarının kandırmasına lütfen müsaade etmeyelim. Buna müsaade etmeyecek olan kişiler de başta bizleriz, sizlersiniz." dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Ercan, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, kentte ulaşım konusunda yapılan yatırımların devamının geleceğini söyledi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki tadilat çalışmalarının yakında tamamlanacağını belirten Ercan, "Bize dediler ki 'Artık Hakkari'de hakikaten barış iklimi yaşanıyor, Hakkari güzellikleri yaşıyor.' Zaten halkı, insanı çok güzel ve sizler çok güzelsiniz. Biz de dedik ki o zaman bunu beklemememiz lazım. Hakkarimizin kadınlarıyla birlikte meşhur Berçelan Yaylası'nda birlikte bu barışı, bu güzel ortamı kutlamamız lazım kıymetli kardeşlerim." dedi.

Kadınların isterlerse her şeyi başarabileceğine vurgu yapan Ercan, şunları kaydetti:

"Onun için sizler buralarda bulundukça, ter döktükçe ve koşturdukça Allah'ın izniyle bu barış iklimi ilelebet devam edecek. Yeter ki bizler gayretimizi gösterelim, üzerimize düşen vazifeyi yapalım ve reisimizin arkasında dimdik duralım. Sakın hazır barış iklimini yakalamışken halkımızı başkalarının kandırmasına lütfen müsaade etmeyelim. Buna müsaade etmeyecek olan kişiler de başta bizleriz, sizlersiniz. Çünkü evlerde kadınlara, annelere doğruları anlatacak, evlere gidecek ve kapı kapı dolaşacak sizlersiniz. Reisimiz 'Bu başarının arkasındaki en büyük sebep şüphesiz kadın kollarımızdır' diyor. Allah ondan razı olsun. Kadınlar bir işe 'tamam' dediği zaman, bir işe yüreğini koyduğu zaman o işte sonuna kadar yeri gelir evladını bırakır evinde, yeri gelir hastasını bırakır ama canla başla 24 saat yeri gelir çalışır. Biz bunu biliyoruz. Onun için bugünlere kolay gelmedik."

15 Temmuz'da yaşananları hatırlatan Ercan, "Allah bir daha bu memlekete 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Düşünün Allah muhafaza ama başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider olmasaydı, o 15 Temmuz'da hainlerin başarılı olduğunu. Şu an Hakkari dahil olmak üzere bütün Güneydoğu illerimizi ve cennet vatanımızı çoktan haritalarda bölmüşlerdi. Bugün belki buralar, İsrail'in, hatta eski büyüklerimizin tabiriyle 'gavurun çizmesinin altında çiğnenecekti.'" diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ifade eden Ercan, güçlü oldukça da kimsenin ülkenin bir karış toprağına kastedemeyeceğini vurguladı.

"Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'i ile hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Vatanımızı, milletimizi koruyalım." diyen Ercan, şöyle devam etti:

"Yakın coğrafyamızda Suriye'de ve Irak'ta yaşanan zorluklar oldu. Onlar bir zorluk yaşadıkları zaman ne yaptılar? Hepsi Türkiye tarafına geçtiler. Bizler misafirperveriz, gönlümüz çok geniş. Onlara da tabii ki 'Müslüman kardeşimiz' dedik ve kapımızı açtık. Türkiye'ye gelebildiler. Allah muhafaza Türkiye'ye bir şey olduğunu düşünün, bizler nereye gideriz? Gidecek hiçbir yerimiz yok. Onun için vatanımızın ve bayrağımızın kıymetini hep beraber en iyi şekilde bilecek, en iyi şekilde de Allah'ın izniyle onun hakkını koruyacağız."

Sahada durmaksızın çalışarak yerel ve genel seçimlerde Hakkari'de iyi bir netice almak istediklerini dile getiren Ercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meclis'te bir şey olduğu zaman o ilin vekili olmazsa o ilin temsiliyeti de az oluyor. Mümkün olduğunca bizler her zaman hakkınızı koruyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Meclis'te bir yetmez, iki veya üç milletvekiliyle temsil edileceksiniz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 1994 yılında başlayan efsane belediyecilik anlayışımız Hakkari'de ve ilçelerimizde var elhamdülillah. Emin olun sandıkların patlamaması için hiçbir sebep yok. Sizler yeter ki kadınlar olarak buna gönülden 'Evet, tamam' diyebilin. Ben Allah'ın izniyle buraya seçimlerden sonra zaferi kutlamak için gelmek istiyorum."

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Hakkari'nin huzur iklimini artık yakaladığını dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ve partili kadınlar katıldı.