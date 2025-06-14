AK Parti'den Huzurevi Sakinlerine Babalar Günü Ziyareti - Son Dakika
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AK Parti'den Huzurevi Sakinlerine Babalar Günü Ziyareti

14.06.2025 12:08
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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, huzurevi sakinleriyle Babalar Günü etkinliği düzenledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, "Babalar Günü" etkinliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Dağlı, AK Parti Adana İl Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme ve İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği yaşlıların Babalar Günü'nü kutladı.

Dağlı, yaptığı konuşmada, büyüklerin tecrübelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi.

Devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Dağlı, "Bizler de bu özel günde siz değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin hayır duaları bizler için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri de Başkan Dağlı ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Huzurevi Sakinlerine Babalar Günü Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den Huzurevi Sakinlerine Babalar Günü Ziyareti - Son Dakika
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