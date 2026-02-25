AK Parti'den İftara 5 Kala Etkinliği - Son Dakika
AK Parti'den İftara 5 Kala Etkinliği

AK Parti\'den İftara 5 Kala Etkinliği
25.02.2026 19:53
Keban'da AK Parti, yolculara iftarlık ikram etti ve Ramazan ruhunu yaymayı amaçladı.

AK Parti Keban İlçe Başkanlığınca "İftara 5 Kala" etkinliği düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yunus Emre Kaya ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ-Sivas kara yolunun Keban Fırat Nehri Köprüsü mevkisinden geçen sürücülere ve yolculara iftarlık ikramında bulundu.

Tunç, ramazan ayının manevi atmosferini hissetmek ve bu ruhu yaymak için programı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçe Başkanlığımız olarak ramazan ayını dolu bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Güncel, Keban, Son Dakika

