AK Parti'den İsrail'e Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, " İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır. Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya, dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz."