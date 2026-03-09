AK Parti'den Kamulaştırma Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Kamulaştırma Tepkisi

09.03.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Bandırma, belediye hizmet arsasının kat karşılığı verilmesine karşı çıktı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, Odunpazarı Belediyesine ait ve geçmişte belediye hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırılan arsanın bir kısmının kat karşılığı verilmesine yönelik planlara tepki gösterdi.

Bandırma, Odunpazarı ilçesindeki söz konusu arsada yaptığı açıklamada, alanın belediye hizmet binası yapılması amacıyla vatandaşlardan kamulaştırıldığını söyledi.

Arsanın sıradan bir taşınmaz olmadığını belirten Bandırma, "Burası belediyecilik için stratejik bir arsadır ve vatandaşlardan da hizmet binası yapmak amacıyla alınmıştır." dedi.

Bandırma, söz konusu arsanın karşısında bulunan ve daha önce devlet hastanesi olarak kullanılan alanla imar planında değişiklik yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Burası normalde diğer arsalar gibi 2 kat imarlı bir arsaydı ancak kamu yararına kullanılacağı gerekçesiyle büyükşehir belediye meclisinde tüm partilerin onayıyla hem hastane alanı hem de burası 6 kat imara çıkarıldı."

Belediyenin, arsanın yarısını kat karşılığı vererek elden çıkarmak istediğini vurgulayan Bandırma, bunun kamu yararı ve şehir planlama anlayışı açısından doğru olmadığına dikkati çekti.

Odunpazarı'nın nüfusunun giderek arttığını ve belediyenin daha geniş hizmet alanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Bandırma, "Arkamızda görmüş olduğunuz eski belediye binası bugün yetersiz hale gelmiştir. 30-40 yıl sonra yetersiz geldiğinde burada herhangi genişleme alınıp bırakılmayacaktır. O yüzden şu an üzerinde bulunduğumuz arsanın tamamının belediye mülkiyetinde kalmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamulaştırma kanununa da değinen Bandırma, kamu hizmeti gerekçesiyle alınan mülkün yine kamu yararı doğrultusunda kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bandırma, belediyeye farklı finansman modelleri önerdiklerini kaydederek, "Hizmet binası kademeli olarak yapılsın. 1 sene değil, 2-3 yılda yapılsın ama üzerinde bulunduğumuz arsada kalsın. Belediye farklı yerdeki arsalarını satıp yine bu hizmet binasını da buraya yapabilir ama biz bu arsayı 30 yıl sonra tekrar edinemeyiz. Burası belediye için son derece önemlidir." diye konuştu.

Odunpazarı'nın geleceği açısından belediyeye ait değerli arsaların korunması gerektiğini vurgulayan Bandırma, söz konusu planın kamu yararı gözetilerek yeniden değerlendirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Kamulaştırma Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:05:47. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Kamulaştırma Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.