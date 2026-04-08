AK Parti'den Meclis Tartışmasına Özür

08.04.2026 13:20
Hasan Şengüloğlu, Albayrak'ın ifadeleri için düzeltme ve özür beyanını siyasi nezaket olarak değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın meclis toplantısındaki ifadelerine ilişkin düzeltme ve özür beyanında bulunduğunu bildirerek, bunun siyasi nezaket gereği doğru bir adım olduğunu belirtti.

Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Meclisinde önceki gün yaşanan tartışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğunu anlattı.

Belediye meclislerinin, milletin iradesini temsil eden, ortak aklın ve istişare kültürünün hakim olması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Şengüloğlu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede önceki gün Akçakoca Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışma sırasında maksadını aşan bazı ifadelerin, meclisimizin ve Akçakocalı hemşehrilerimizin iradesiyle seçilmiş meclis üyelerimizin saygınlığına ve kişisel hukukuna zarar verdiği görülmüştür. Dünkü meclis toplantısına katılımımızın temel amacı, herhangi bir gerilimi büyütmek, siyasi üstünlük kurmak ya da algı oluşturmak değil, aksine, karşılıklı saygı ve sağduyu zemininde süreci daha fazla uzatmadan ve geri dönüşü zor olan noktalara ulaşmasına fırsat vermeden sükuneti sağlamaktır."

Şengüloğlu, Albayrak'ın meclis toplantısında önceki ifadelerine ilişkin bir düzeltme ve özür beyanında bulunduğunu ve bunun siyasi nezaket gereği doğru bir adım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, siyasi huzur ve hizmet birlikteliği adına, bozulmaya doğru giden ilişkilerin yeniden normale dönmesi adına çok kıymetlidir ve Akçakoca'nın hayrına olmuştur. AK Parti grubu olarak siyasi nezaketimizden asla taviz vermeyeceğimizi net şekilde ifade etmek istiyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyor, tüm Akçakocalı hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
