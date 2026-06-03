AK Parti'den Silah Bırakma şartı

(TBMM) -Haber: Emine DALFİDAN

AK Partili yetkililer, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın açıkladığı, süreçle ilgili 7-8 maddelik bir kod yasa beklentisine ilişkin, yasanın gündeme gelmesi için "örgütün silah bıraktığının tatmin edici düzeyde olduğunun ilgili mekanizmalar tarafından teyit edilmesi" gerektiğini vurguladı. Yetkililer, "Eğer, 'örgüt zaten Türkiye'yi terketti; Irak kırsalında kalsınlar, silah bırakmayı unutalım' diyorlarsa olmaz öyle birşey. Silah bırakma gerçekliğini biz maddi hakikat olarak önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Kurban Bayramı'nda Van'da bir bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmenin ağırlıklı olarak hazırlanacak yasa çerçevesi üzerine yapıldığını, hazırlanması beklenen yasanın 7-8 maddeden oluştuğunu, örgüt mensuplarının bu yasa kapsamında Türkiye'ye veya başka bir yere gidebileceklerini anlattı.

Buldan'ın açıklamalarını değerlendiren AK Partili yetkililer, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunda "PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin, devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesinin" kritik eşik olarak vurgulandığını, bu teyidin ardından kanun hazırlıklarına başlanacağını ifade etti.

"ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKTIĞININ VARLIĞINI GÜÇLENDİRECEK HERHANGİ BİR GELİŞME YOK"

Örgütün silah bıraktığının varlığını güçlendirecek herhangi bir gelişme olmadığını belirten yetkililer, "Tatmin edici şekilde, silah bırakmanın varlığını güçlendirecek gelişme olması lazım. Eğer 'Türkiye'yi terk ettiler; Irak kırsalında, Suriye'de kalsınlar, silah bırakmayı unutalım' diyorlarsa, olmaz öyle birşey. Örgütün mayıs ayında kendisini fesih kararıyla beraber, bunun kalıcı, izlenebilir teyit mekanizmasıyla teyidi sağlamadan yasada nasıl tanımlama yapacağız? Hukuk maddi gerçek üzerine inşa edilir. Silah bırakma gerçekliğini maddi hakikat olarak önemsiyoruz. Sembolik de olsa belli noktalarda, belli yerlerde mağaralar boşaltıldı, silahlar bırakıldı ama bu kalıcı hale gelmeli. İlgili kurumlar tarafından teyit mekanizmasıyla bunun 'tatmin edici düzeyde ve devamlı olduğu' ortaya konulmalı ki biz ona göre kanunda örgüt üyeleri ne olacak, ne gibi bir yol izlenecek, örgüt üyeleri Türkiye'ye geldiğinde ne olacak, bunların tarifini yapalım. Yoksa yeniden bir örgütün bir parçası olmasınlar. Çünkü biz artık silah ve şiddetin son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP DE TOPLUMSAL MANADA İYİ GELİŞMEYE DESTEK VERİR"

CHP'deki gelişmelerin süreci etkileyip etkilemeceği konusunda AK Partililer, "yaşananların parti içi çekişme olduğunu, tarafların bu sürece farklı bakmadığını" savunarak, "Her iki tarafın da toplumsal manada iyi bir gelişmeye destek vereceğini düşünüyoruz. Raporlarında demokratikleşme konusuna ağırlık vermişlerdi. Bu konularda farklı fikirde olacaklarını sanmıyoruz" değerlendirmesine bulundu.

"SİLAH BIRAKMAYLA İLGİLİ MESAFE ALINIRSA MECLİS TATİLE GİRMEDEN KOD YASA ÇIKABİLİR"

Süreçle ilgili DEM Parti ve diğer partilerle temaslara başlanıp başlanmayacağı konusunda "Olur, görüşürüz" diyen AK Partili yetkililer, kod yasanın Meclis tatile girmeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin de "Silah bırakmayla ilgili çok iyi bir ilerleme, tatmin edici bir hareketlilik oluşursa, iyi bir mesafe alınırsa niye olmasın" ifadelerini kullandı.