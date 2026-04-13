AK Parti'den Sumud Filosu'na Destek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti’den Sumud Filosu'na Destek

13.04.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu, Sumud Filosu'na destek vererek Filistin'deki saldırıları kınadı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ikinci kez yola çıkmaya hazırlanan Sumud Filosu'na destek verdiklerini açıkladı.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın gözü önünde İsrail'in Filistin'de işgal ve saldırıların sürdüğünü belirtti.

İsrail'in hiçbir uyarıyı dikkate almadığını aktaran Mumcu, "Başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin genelinde saldırılarına ve insanlık dışı uygulamalarına devam ediyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyor, bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sumud Filosu'nun, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve özellikle Gazze başta olmak üzere bölgedeki insani krize karşı uluslararası farkındalık oluşturmak açısından önemli bir girişim olduğunu vurgulayan Mumcu, şunları kaydetti:

"Müslümanlara yönelik bu saldırılara karşı durmak ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ikinci kez yola çıkacak olan ve 200 gemiden oluşacak Sumud Filosu'na Trabzon'dan biz de destek veriyoruz. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları olarak en az bir gemiyi bu filoya dahil edeceğiz. Bu, sadece sembolik değil, aynı zamanda insani sorumluluğumuzun bir gereğidir. Gazze'de masum siviller büyük bir insani krizle karşı karşıya. Bizler her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu saldırıların sona ermesi ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması en büyük temennimizdir."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, AK Parti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.