AK Parti’den Sumud Filosu'na Destek

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ikinci kez yola çıkmaya hazırlanan Sumud Filosu'na destek verdiklerini açıkladı.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın gözü önünde İsrail'in Filistin'de işgal ve saldırıların sürdüğünü belirtti.

İsrail'in hiçbir uyarıyı dikkate almadığını aktaran Mumcu, "Başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin genelinde saldırılarına ve insanlık dışı uygulamalarına devam ediyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyor, bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sumud Filosu'nun, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve özellikle Gazze başta olmak üzere bölgedeki insani krize karşı uluslararası farkındalık oluşturmak açısından önemli bir girişim olduğunu vurgulayan Mumcu, şunları kaydetti:

"Müslümanlara yönelik bu saldırılara karşı durmak ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ikinci kez yola çıkacak olan ve 200 gemiden oluşacak Sumud Filosu'na Trabzon'dan biz de destek veriyoruz. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları olarak en az bir gemiyi bu filoya dahil edeceğiz. Bu, sadece sembolik değil, aynı zamanda insani sorumluluğumuzun bir gereğidir. Gazze'de masum siviller büyük bir insani krizle karşı karşıya. Bizler her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu saldırıların sona ermesi ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması en büyük temennimizdir."