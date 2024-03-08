AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı 8 Mart\'ta basın açıklaması yaptı

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında kadın kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına, tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlayarak başladı.
AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirten Yılmaz, kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadın erkek arasındaki fırsat eşitliğini daha da güçlendirdiklerini vurguladı.
Yılmaz, kamuda kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını aktararak, "Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık." ifadesini kullandı.
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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, böyle bir organizasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı. ADEM Müdürü Hatice Piral ve kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı. Program, ikramlar ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.
Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi. Pozantı-Akçatekir kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EDN 437 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracını sağa çeken sürücü ile beraberindeki 4'ü çocuk 6 kişi cipten indi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında BELSA Plaza önünde emzirme ve bebek bakım kabini hizmete açıldı. Annelerin sosyal hayata daha fazla empoze olabilmeleri için sağlanan bu hizmet, annelerin bebeklerinin bakımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.
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