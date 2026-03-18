AK Parti Edirne İl Başkanlığı basın mensuplarına iftar verdi
AK Parti Edirne İl Başkanlığı basın mensuplarına iftar verdi

18.03.2026 21:22
AK Parti Edirne İl Başkanlığınca basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen programa ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Program öncesinde gazetecilerle sohbet eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında basın mensuplarıyla aynı sofrada buluşmanın anlamlı olduğunu belirten İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı.

Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını ifade eden İba, zorlu şartlar altında elde edilen bu zaferin inanç, birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

İba, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.

Ramazan ayının yoğun geçtiğini belirten İba, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Bu yıl Edirne'de ramazanın farklı bir atmosferde yaşandığını ifade eden İba, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi'nin önemine dikkati çekti.

İba, caminin yeniden açılmasıyla kente manevi bir canlılık geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Valiliği himayesinde kurulan "Ramazan Sokağı" etkinliklerinin de yoğun ilgi gördüğünü kaydeden İba, basın mensuplarının özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İba, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etmesini değerlendirdi.

İba, bunun siyasi bir nezaket örneği olduğunu belirterek, "Bu durum aslında hizmette ayrımcılık yapılmadığının da göstergesidir. Bakanımız, Edirne'ye geldiğinde tüm belediye başkanlarıyla görüşerek projelere destek vermiştir. Hizmette sınır yok, proje getiren her belediye başkanına destek veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

