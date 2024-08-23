AK Parti Elmalı İlçe Başkanı: Korkuteli-Elmalı karayolu yıl sonuna kadar bitirilecek

AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun, Korkuteli-Elmalı karayolunun yıl sonuna kadar bitirileceğini bildirdi.
Coşkun, ilçe başkanlığının haftalık olağan toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti Antalya milletvekilleri ve il başkanı Ali Çetin'in yoğun gayretleriyle Korkuteli-Elmalı karayolunun ödeneğinin tamamının gönderildiğini belirterek, yolun yıl sonuna kadar bitirileceğini ifade etti.
Elmalı- Finike karayolunun yapımına da başlandığını vurgulayan Coşkun, Düdenköy- Gömbe yolu ve Elmalı- Fethiye yollarının da yatırım planına alınmasını sağladıklarını kaydetti.
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