AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'yi Tebrik Etti

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(ESKİŞEHİR) AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tebrik ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar dilediler.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce,tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Başkan Ünlüce, son olarak AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır ve il yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ünlüce'yi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde gösterdiği başarıdan dolayı kutlayan İl Başkanı Albayrak, "Gerçekten önemli bir zamandı ve herkes yoruldu. Ama Eskişehir adına güzel bir sonuç çıktı. Demokrasi kazandı. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Önemli olan nokta burada kırgınlıklar küskünlükler olmadan, daha bir sert bir kullanılmadan olması çok güzel. Onun için de kendi adımıza, partimiz adına, sizler adınıza, şehir adına teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir menfaatine olacak her konuda bizler varız. Sonuçta bu şehirde yaşıyoruz" dedi.

Başkan Ünlüce de Albayrak ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi sonrası çektirilen fotoğrafla tamamlandı.