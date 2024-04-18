AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı Han Belediye Başkanı Belceli\'yi ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart'ta göreve seçilen Han ilçe Belediye Başkanı Bekir Belceli'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
AK Parti Han İlçe Başkanı Arif Taşçı ve ilçe teşkilat mensuplarının hazır olduğu ziyarette konuşan Milletvekili Fatih Dönmez, Han'ın potansiyelini ve yaşam kalitesini artıracaklarını belirtti.
Gelecek nesiller için kalıcı değerler bırakma niyetinde olduklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:
"Biz tüm vaatlerin de önünde gelecek nesiller için kalıcı değerler inşa etme niyetiyle çalışıyoruz. Toplumun genel refahı için çalışıyoruz. Ailelerin huzuru için çalışıyoruz. Razı olunan olmak için çalışıyoruz. Davamız değil seçim dönemlerinin, kendi ömürlerimizin de üzerindedir. Attığımız her adım, gittiğimiz her yol davaya giden yoldur. Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda Belediye Başkanımız Bekir Belceli ve ekibine çalışmalarda başarılar diliyor, bir kez daha 'hayırlı olsun' dileklerimizi iletiyorum. Biz tüm milletimizin oy tercihinden bağımsız olarak 'hizmetkar' olmaya devam edeceğiz."
Belceli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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