AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı Han Belediye Başkanı Belceli'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı Han Belediye Başkanı Belceli'yi ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı Han Belediye Başkanı Belceli\'yi ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Han ilçe Belediye Başkanı Bekir Belceli'ye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Dönmez, Han'ın potansiyelini ve yaşam kalitesini artıracaklarını belirtirken, Belceli de ziyaretten memnuniyetini ifade etti.

18.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart'ta göreve seçilen Han ilçe Belediye Başkanı Bekir Belceli'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Han İlçe Başkanı Arif Taşçı ve ilçe teşkilat mensuplarının hazır olduğu ziyarette konuşan Milletvekili Fatih Dönmez, Han'ın potansiyelini ve yaşam kalitesini artıracaklarını belirtti.

Gelecek nesiller için kalıcı değerler bırakma niyetinde olduklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Biz tüm vaatlerin de önünde gelecek nesiller için kalıcı değerler inşa etme niyetiyle çalışıyoruz. Toplumun genel refahı için çalışıyoruz. Ailelerin huzuru için çalışıyoruz. Razı olunan olmak için çalışıyoruz. Davamız değil seçim dönemlerinin, kendi ömürlerimizin de üzerindedir. Attığımız her adım, gittiğimiz her yol davaya giden yoldur. Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda Belediye Başkanımız Bekir Belceli ve ekibine çalışmalarda başarılar diliyor, bir kez daha 'hayırlı olsun' dileklerimizi iletiyorum. Biz tüm milletimizin oy tercihinden bağımsız olarak 'hizmetkar' olmaya devam edeceğiz."

Belceli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Milletvekili, Fatih Dönmez, Eskişehir, AK Parti, Han, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı Han Belediye Başkanı Belceli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AFAD Başkanlığı İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı Düzenlendi
    17:39 AFAD Başkanlığı İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı Düzenlendi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.

  • Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
    17:39 Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

    Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kızıldağ Karakucak Güreşleri Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'na Altın Kemeri Verildi
    17:38 Kızıldağ Karakucak Güreşleri Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'na Altın Kemeri Verildi

    Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.

  • Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    17:37 Pütürge Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis üyelerinin görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.

  • TSYD Samsun Şubesi Yönetimi Samsun Valisi'ni Ziyaret Etti
    17:34 TSYD Samsun Şubesi Yönetimi Samsun Valisi'ni Ziyaret Etti

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

  • Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi Dönem Sonu Galası Gerçekleştirildi
    17:33 Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi Dönem Sonu Galası Gerçekleştirildi

    Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde dönem sonu galası düzenlendi. Gölcük Kazıklı Kervansarayı'nda gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz da katıldı. Vali Yavuz, Türk kültürünün sevgi medeniyeti olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Programda öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisi de büyük beğeni topladı.

  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Yakutistan ile ilişkilerin geliştiğini söyledi
    17:33 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Yakutistan ile ilişkilerin geliştiğini söyledi

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

  • Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı
    17:29 Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı

    Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı. Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine giderek esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Melek Soylu'nun taziyesine katılan Vali Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi ve dua etti. Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Vali Atay, ziyaretlerinin ardından Şeyhan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

  • Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
    17:29 Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

    Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eruh ilçesinde yakalandı. H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • İzmir'de 13. Alaçatı Ot Festivali Başladı
    17:28 İzmir'de 13. Alaçatı Ot Festivali Başladı

    İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli stantları ziyaret etti. Festivalde birçok etkinlik düzenlenirken, Tugay ve Denizli festivalin önemine vurgu yaparak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:39:40. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili ve İl Başkanı Han Belediye Başkanı Belceli'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement