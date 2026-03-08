AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, kadınların emeği, sabrı ve merhametiyle topluma yön verdiğini belirtti.

Kadınların hayatın her alanında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Gürcan, kadının sadece bir günün değil hayatın her anının öznesi olduğunu vurguladı.

Gürcan, tarihin her döneminde kadınların fedakarlıklarıyla aileyi ayakta tuttuğunu, cesaretleriyle topluma yön verdiğini ve azimleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kadının olduğu yerde emek, umut ve dirayet vardır. Bir annenin duasında, bir öğretmenin gayretinde, bir emekçinin alın terinde ve bir kadının kararlı duruşunda bir milletin yarınları saklıdır. Toplumların gerçek gücü, kadınların hayatın her alanında varlık göstermesiyle ortaya çıkar. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere, sevgisiyle, emeğiyle ve mücadelesiyle hayatı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."