AK Parti Gaziantep İcra Kurulu Tanıtıldı - Son Dakika
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AK Parti Gaziantep İcra Kurulu Tanıtıldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu, yeni icra kurulunu tanıtarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

06.01.2025 16:47
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, icra kurulunu tanıttı.

Fedaioğlu, yaptığı açıklamada, AK Parti ailesi olarak il kongresinde bir kez daha güçlü birlik ve beraberlik örneği sergilemenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Büyük kongrenin ardından oluşan sinerjiyle, yeni icra kurulunun belirlendiğini aktaran Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Partimizin kurulduğu günden bu yana taşıdığımız dava şuuru, hizmet aşkı ve milletimize olan sorumluluk bilinciyle Gaziantep'teki teşkilatımızı daha da ileriye taşıma gayretiyle yola çıktık. AK Parti olarak, bugüne kadar hem geçmişle olan bağlarımızı koruyarak hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi kararlılıkla ortaya koyarak hareket ettik. Oluşturduğumuz icra kurulumuz, partimizin bu vizyonunu ve kararlılığını temsil etmektedir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçireceğiz. Tecrübeli ve alanında yetkin isimlerden oluşan bu kadro, Gaziantep'i her alanda daha ileri taşımak için büyük bir enerji ve inançla çalışacaktır. Bu güçlü ekibimizle, Gaziantepimizin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak, sosyal projelerle şehrimize yeni değerler katacak, gençlerimize ve kadınlarımıza daha fazla fırsat sunacak projeleri bir bir hayata geçireceğiz."

Kenti her alanda daha yukarılara taşımak için tüm teşkilat üyeleriyle azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Fedaioğlu, Gaziantep için daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

AK Parti Gaziantep İcra Kurulu şu isimlerden oluştu:

Teşkilat Başkanı Feyzullah Kılıç, Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Memik Terlemez, Seçim İşleri Başkanı Mahmut Aydın, Tanıtım ve Medya Başkanı Hasan Tutak, Dış İlişkiler Başkanı Yusuf Erdoğan, Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Hüseyin Altunova, Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Yazıcı, Ekonomik İşler Başkanı Zekeriya Aslan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet İhsan Dağdalen, İnsan Hakları Başkanı Abdulsüphan Ceylan, Mali ve İdari İşler Başkanı Abdülcebbar Özkara, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Hüseyin Yılmaz, Ar-ge ve Eğitim Başkanı Ömer Şahan, Bilgi ve İletişim Başkanı Suat Şahin, İl Sekreteri Ahmet Karadağ, Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep İcra Kurulu Tanıtıldı - Son Dakika

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