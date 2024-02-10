AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ödemiş\'te partisine katılanlar için törene katıldı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ödemiş'te partisine katılanlar için düzenlenen törene katıldı.
İnan, Ödemiş'te partisine katılanlar için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşan yerel seçimlere değinerek, Ödemişlilerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim'e sahip çıkacağına inandığını söyledi.
Dağ ve Hadim'in seçimi kazanmasıyla Ödemiş'in tüm güzelliklerini hep beraber Türkiye'ye göstereceklerini belirten İnan, şöyle konuştu:
"Karşımızdakileri de sizler görüyorsunuz. Onlar Ödemiş'i, sokaklarını, sıkıntılarını bilmezler. Belediyecilikte başarılı olsalardı mevcut belediye başkanlarının hepsini değiştirmezlerdi. Tüm ilçelerde sadece 3'ü devam ediyor. Ödemiş'i de değiştirdiler değil mi, başarılı olsaydılar Ödemişlilere hizmet etseydiler icraatları ile ön plana çıksaydılar değiştirirler miydi? Çünkü onlar da belediyecilik konusunda imtihanda ne kadar sınıfta kaldıklarını çok iyi biliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı değişti çünkü İzmirlileri geriye götürdü. Tam 23 ilçe belediye başkanını değiştirdiler çünkü ilçelerde tek kalem dahi icraat yapmadılar, şu Ödemiş'te o 5 senelik kayıp bizim neredeyse 50 senemize bedel."
Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim de 31 Mart'ta seçimi kazanarak, ilçeye hizmet etmek istediğini söyledi.
İnan ve beraberindekiler ilçe pazarını gezip, vatandaşlarla bir araya geldi.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ödemiş'te partisine katılanlar için törene katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?