AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Netanyahu'ya tepki: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Netanyahu'ya tepki:

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- "Gazze'yi kan gölüne çeviren, bölgemizi yıllardır çatışma ve istikrarsızlığa sürükleyen Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansımasıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, " Gazze'yi kan gölüne çeviren, bölgemizi yıllardır çatışma ve istikrarsızlığa sürükleyen Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Faruk Acar, şunları kaydetti:

"Gazze'yi kan gölüne çeviren, bölgemizi yıllardır çatışma ve istikrarsızlığa sürükleyen Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya haykırdığı gerçekler, Netanyahu rahatsız olduğu için değişmeyecek. Türkiye, Gazze'de katledilen masumların, Filistin halkının ve adalet bekleyen tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde haksızlık karşısında susmadık, zulüm karşısında sessiz kalmayacağız. Netanyahu şunu iyi bilsin: Hakikatin sesini ne tehditleri bastırabilir ne de hezeyanları örtebilir."

Kaynak: AA
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