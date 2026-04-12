Büyükgümüş, Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükgümüş, Büyükkılıç ile başkanlık makamında bir araya geldi.

Büyükgümüş, Kayseri'yi sevdiklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri'nin AK Parti açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Kayseri bizim için özel şehirlerden birisidir, Recep Tayyip Erdoğan'a yoldaşlık etmiş, mücadelesinin ilk anlarından itibaren hep liderimizle omuz omuza olmuş şehirdir. Kayseri'mizle, hizmetlerimizle, başarılarımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Burada olmaktan, önemli toplantılarımızı Kayseri'de gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kayseri sadece hizmetle, sadece mücadelemize verdiği önemli destekle değil, aynı zamanda bu mücadelenin geleceğine kaynaklık etmekte öncü olma rolünü hakkıyla sürdürecektir."

Başkan Büyükkılıç da birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerin sürdüğünü anlatarak, "Hem teşkilatımıza hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık olma, onun felsefesini insanlara taşıma bağlamında yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar hem merkezi hem de taşramızı ihya ve imar ederek yol almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş'e, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kayseri İl Koordinatörü ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ile teşkilat mensupları eşlik etti.