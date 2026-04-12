AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken\'den Netanyahu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun iftiraları ve hakaretleri onun bir soykırım suçlusu olduğunu gizlemeye yetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırım denince adı artık Hitler ile birlikte anılan Netanyahu, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlarını yinelemiş. Yıllardır Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef alan bu zihniyetin en büyük korkusu Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşudur. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. Netanyahu'nun iftiraları ve hakaretleri onun bir soykırım suçlusu olduğunu gizlemeye yetmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, mazlumların yanında durmaya, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin sağlanması için her platformda mücadele etmeye devam edecektir. Hiçbir kara propaganda, Netanyahu'nun işlediği soykırımı ve yaşattığı acıları gizleyemez. Bunun hesabı er ya da geç uluslararası hukuk önünde sorulacaktır."