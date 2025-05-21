AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Eğitim ve Değerlendirme Kampı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Eğitim ve Değerlendirme Kampı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Eğitim ve Değerlendirme Kampı\'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye'nin teknoloji anlamında yolu açıktır, önü açıktır, geleceği aydınlıktır.

21.05.2025 12:08
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, " Türkiye'nin teknoloji anlamında yolu açıktır, önü açıktır, geleceği aydınlıktır." dedi.

İleri, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından tüm illerin ana kademe, gençlik ve kadın kolları birim başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'daki bir otelde gerçekleştirilen Eğitim ve Değerlendirme Kampı'nın açılışında konuştu.

Ömer İleri, kampta yapay zeka, AK Parti'nin dijital sistemleri, dünyada gelişen teknoloji, teknolojinin siyaseti ve diplomasisinden konuşacaklarını söyledi.

AK Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu belirten İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu milletin özgüvenini yeniden inşa ettiklerini dile getirdi.

İleri, dünyada dengelerin yeniden oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye Yüzyılı'nda, çok daha farklı hedeflerle milletçe yürüyeceklerine işaret etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun 3 temel kulvarda ilerlediğini vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

"Bir tarafta Türkiye Yüzyılı vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her alanda en kuvvetli 10 devlet arasında yer alacağını söyler. Bir diğer tarafta toplumsal bir hedef vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonu Türkiye'de insanların kendi yankı odalarında tutsak kalıp sadece kendi gibi düşünenlerle konuşup, kendi gibi düşünenlerle düşünmeyenlerden adeta nefret ettiği bir ülke olmayacağını söyler. Türkiye Yüzyılı vizyonu bu anlamda Cumhurbaşkanımızın son süreçte iç cephenin kuvvetli olması gerektiğini söyler. Üçüncü olarak bir de dünya hedefi ortaya konmaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu daha adil bir dünyanın inşası için, Gazzeli kardeşlerimize uygulanan soykırım benzeri zulümlerin, mazlumlar üzerinde bir daha ve hiçbir şekilde hayata geçmemesi noktasında Türkiye'ye büyük sorumluluklar düştüğünü, bizim medeniyet mirasımızdan aldığımız güçle bu anlamda 'Dünyanın 5'ten büyük olduğunu' her daim ortaya koyacağımızı ve bu şekilde daha adil bir dünyayı bizim inşa edeceğimizi söyler."

Teknoloji alanının doğru yönetilmesi gereken kritik alanlardan biri olduğunu belirten İleri, siber saldırıların savaşlarda dengeleri etkileyebilecek bir şiddete ve etkiye ulaştığını dile getirdi.

İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'miz çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzunca bir süredir takip ettiği Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji alanında, son derece kuvvetli bir şekilde konumlandırılmış vaziyettedir. Geldiğimiz noktada savunma sanayimizin yüzde 80 oranında yerliliğini sağlamış olması, başlı başına çok önemli bir kazanımdır. Her ne kadar birileri bu kazanımı bir türlü göremese de bu kazanımı kendilerince biraz daha küçülterek, ufaltarak önemsizleştirerek ortaya koymaya çalışsa da bizler biliyoruz ki şu an Türkiye'nin uluslararası arenada saygınlığını sağlamasının, krizlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta çözüm süreçlerinin ana oyuncusu olmasının arkasındaki en önemli etkenlerden biri şu an bizim dünyanın en kuvvetli savunma sanayilerinden birine sahip olmamızdır."

İleri, Türkiye'nin kendi teknoloji kültürünü ve kavramlarını oluşturan sanayisini ayağa kaldıran dünyada belki de tek ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin teknoloji anlamında yolu açıktır, önü açıktır, geleceği aydınlıktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Türkiye'yi dünyanın en kuvvetli 10 devleti arasına sokarken, daha adil bir dünyayı inşa eden yegane devlet yaparken, bu teknoloji üstünlüğü şüphesiz çok önemli bir rol oynayacak." diye konuştu.

Teknoloji alanlarında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten İleri, AK Parti olarak teknolojinin siyaseti, dijitalin siyaseti noktasında ortaya koydukları prensipler çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Mobil ve AK Forum eğitimleri de verilecek kamp, 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Eğitim ve Değerlendirme Kampı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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