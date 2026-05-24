Yayman: Sel zararları karşılanacak
Yayman: Sel zararları karşılanacak

24.05.2026 19:00
"Zarar ve ziyan tespiti bakanlıklarımızın temsilcileri ve mülki idaremiz tarafından yapılmaktadır. Kimsenin zarar ve ziyanı boşa gitmeyecektir, karşılanacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Zarar ve ziyan tespiti bakanlıklarımızın temsilcileri ve mülki idaremiz tarafından yapılmaktadır. Kimsenin zarar ve ziyanı boşa gitmeyecektir, karşılanacaktır." dedi.

Yayman, 21 Mayıs'ta sağanağın neden olduğu selden etkilenen Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerini ziyaret etti.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Yayman, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayman, incelemesinin ardından gazetecilere, ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini söyledi.

Sağanağın ilk anından itibaren ilgili tüm kurumların sahada görev aldığını dile getiren Yayman, "Hatay'ın evladı olarak Asi Nehri'ni hiç bu kadar heybetli ve yüksek debide görmemiştik. Asi Nehri çok cılız akardı, 9 katına çıkmış debiden bahsediyoruz. Bu gerçekten afet sınırlarını da aşan bir durum oluşturmuştu." diye konuştu.

Yayman, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla AFAD ve İçişleri Bakanlığımız bölgede envanter çalışması ve gerekli yardımların yapılması için hemen harekete geçmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve tüm birimler harekete geçmiştir. Zarar ve ziyan tespiti bakanlıklarımızın temsilcileri ve mülki idaremiz tarafından yapılmaktadır. Kimsenin zararı ve ziyanı boşa gitmeyecektir, karşılanacaktır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Bazı sosyal medya hesaplarında sele ilişkin asılsız paylaşımlar yer aldığını ifade eden Yayman, "Bu konuda bir ihmal, hata, yanlış varsa bunun üzerine sonuna kadar gidilecektir. Hiçbir şüphe ve endişeniz olmasın. Bir takım dezenformasyonlardan bahsediyorlar, ben onlara burada girecek değilim ama bunların hiçbiri doğru değil. Devletimiz, hükümetimiz ve belediyelerimiz ilk andan itibaren gerekli tedbirleri almıştır. Eğer bu tedbirler alınmasaydı çok daha büyük olaylar yaşanabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremler, orman yangınları ve selden etkilenen Hatay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetiyle yeniden ayağa kalkacağını vurguladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci de Asi Nehri'nin kısa sürede ciddi miktarda su alması nedeniyle taştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Taşkın anında Asi Nehri'nin debisi 150 metreküp saniyeden 996 metreküp saniyeye çıkıyor. Çok kısa sürede çok büyük akım geliyor. Aynı gün şube müdürümüz gece vaktinde olaylara müdahale ediyor, devamında Bölge Müdürlüğümüz hemen devreye giriyor. Şu anda sahada 66 makinemiz çalışıyor. 80 personelimizde 19 mahallede taşkın sonrası hasar tespitlerini ve taşkının kötü etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara devam ediyoruz."

Yayman'a incelemesinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da eşlik etti.

Kentte 21 Mayıs'ta etkili olan sağanak bazı bölgelerde sele neden olmuş, 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

