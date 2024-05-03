AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçimden alınan derslerle hazırlık yapıyoruz - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçimden alınan derslerle hazırlık yapıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçimden alınan derslerle hazırlık yapıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'ye yakışır bir şekilde seçimden alınması gereken dersleri alıp, önümüzdeki seçimlere hazırlık yapacaklarını ve çalışma gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Yılmaz, yerel seçimlerden sonra milletin isteklerini anlamak için çalıştıklarını ve önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceklerini planladıklarını ifade etti. Ayrıca, seçmen katılımının düşüklüğüyle ilgili bir çalışma grubu tarafından incelenerek raporlar hazırlanacağını ve gerekli adımların atılacağını söyledi.

03.05.2024 14:34
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çalışkan bir siyasi hareket, dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında seçimden seçime sahada çalışma yapmadıklarını söyledi.

Yerel seçimlerden sonra milletin ne demek istediğini ayrıntılı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Önemli olan önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceğimiz ve olandan alacağımız ders. Milletimizin bize tembihinin sonuçlarını iyi anlayabilmiş olmak önemlidir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, bundan sonraki çalışmaları teşvik etmek ve süreci birlikte yürüteceklerini ifade etmek üzere yerel yönetimlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Önlerindeki süreci planlayacaklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çalışkan bir siyasi hareket, dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından biri olan AK Parti'ye yakışır bir şekilde, en son geçirdiğimiz seçimden alınması gereken dersi alıp, önümüzdeki seçimlere de var gücümüzle hazırlık yapmak ve çalışma gayreti içerisindeyiz. Bizim için milletimizin dediği çok önemlidir. Biz, milletin ne dediğini en iyi tercüme eden bir siyasi hareketiz. Değerli Cumhurbaşkanı'mız, Kurucu Genel Başkanımız da her platformda, 'AK Parti'yi millet kurdu, AK Parti'nin bundan sonraki süreçte ne yapacağını da millet belirler. Partimizin genel stratejilerinin belirlenmesinde milletimizin dediğinin ne olduğu ağırlık kazanır.' der. İnşallah biz de bu süreçte, bu istişareler esnasında milletimizle de konuşacağız. Sahada arkadaşlarımızın seçim sürecinde elde ettiği yeni deneyimler, yaptıkları temasların her biri çok kıymetli. Bazı arkadaşlarımızla tek tek görüşeceğiz ve önümüzdeki süreci planlayacağız."

Yılmaz, milletin önceliğini kendilerine öncelik kabul eden bir anlayışla yaklaştıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"2023 seçimleriyle mukayese ettiğiniz zaman 5 milyon seçmen sandığa gitmedi. Bu seçmenin sandığa gitmemesinin sebepleriyle ilgili konu da ayrıca bir çalışma grubu tarafından inceleniyor. Gerekli saha değerlendirmeleri yapılıyor. Önceki günlerde inşallah bunları hepsiyle ilgili ayrıntılı raporlar ortaya konulup, o raporlarla ilgili yapılması gereken adımlar inşallah atılacak. Hiçbir küçük ihtimal, uygulama denmeyecek şekilde bütün ayrıntılarıyla süreç içerisindeki detaylar ortaya konulacak. Başarının sahibi çoktur, başarısızlığın sahibi yoktur. Yenilgi de yetimdir derler. Bir arkadaşımız; 'Seçimde AK Parti başarısız değil, sandığa katılmayan insanların oransal olarak AK Parti'nin oyunu düşürüşünü görüyoruz.' dedi. Doğru ama biz onlara bakmıyoruz."

Toplantıya, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Mahmut Kaçar ve Ahmet Zenbilci ile AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve parti teşkilatı katıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçimden alınan derslerle hazırlık yapıyoruz - Son Dakika

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