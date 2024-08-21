AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'yı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza\'yı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti. Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Yerel seçimlerin ardından ilk kez Havza'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Yılmaz, Havza'nın önemini vurgulayarak, Havza Belediye Başkanı'na başarılar diledi. Yılmaz, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirtti ve AK Parti'nin ülke genelindeki başarılarından bahsetti.

21.08.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yerel seçimlerin ardından ilk kez Havza'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Bu vesile ile Havza Belediye Başkanımıza bir kez daha başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Havza bölgemiz için önemli bir ilçe ve Başkanımız deneyimi ve bilgi birikimi ile bu görevin altından kalacak bir isim." dedi.

Yılmaz, daha sonra AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bölge için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "Bölgede istihdam sağlayacak Havza ve bölgeyi kalkındıracak bir yatırım. Bu yatırım peşinde bir çok yatırımı getirecektir bölgeye." diye konuştu.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana önemli işlere imza attığını dile getiren Yılmaz, "Ülkemiz büyük bir kalkınma ve dönüşüm mücadelesini hiç ara vermeksizin, hiç nefes almaksızın, dolu dizgin devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a ziyaretinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yusuf Ziya Yılmaz, Milletvekili, Murat İkiz, AK Parti, AK Parti, samsun, Havza, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement