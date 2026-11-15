AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve özgürlük mücadelesi için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere, Kıbrıs davasına gönül vermiş tüm liderleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahraman Mehmetçiklerini ve Rum mezalimi karşısında canını hiçe sayarak direnen mücahitleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."